Inaugurado “Espaço da Igualdade” no Bairro S. Vicente de Paulo, em Vila Real

Foto: Universidade FM

No âmbito das Comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, inaugurou-se, hoje, no Bairro S. Vicente de Paulo (Rua Avelino Samardã), em Vila Real, o “Espaço Igualdade”, com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

Trata-se de uma estrutura que permitirá o desenvolvimento de ações para a promoção da Igualdade de Género e de Cidadania, nomeadamente através de campanhas de informação e sensibilização, bem como de projetos de intervenção com públicos estratégicos.

“Reconhecendo a igualdade e a não discriminação como condição para a construção de um futuro sustentável, é nossa intenção colocar esta temática na ordem do dia, integrando a perspetiva de género em todos os domínios de ação do município”, informou o presidente do Município, Rui Santos.

Reportagem completa na próxima edição do Notícias de Vila Real.