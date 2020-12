Inaugurada rotunda e avenida João Manuel Teixeira em Celeirós do Douro

Foi inaugurada na passada segunda-feira, 7 de dezembro, em Celeirós do Douro, a rotunda e avenida João Manuel Teixeira.

Numa cerimónia restrita, devido ao atual estado de emergência em vigor, e que contou com a presença das edilidades locais, familiares do munícipe João Manuel Teixeira, que foi homenageado a título póstumo no momento, e alguns populares, o presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, teve a oportunidade de manifestar a sua satisfação pela conclusão desta obra, “que vem resolver os vários problemas de segurança rodoviária há muito tempo identificados neste local e também embelezar a entrada principal dessa localidade”, contribuindo para o aumento da atratividade do território local e do Alto Douro Vinhateiro. No momento enalteceu e elogiou também o executivo e a assembleia de freguesia local pela iniciativa de homenagem e atribuição do nome “João Manuel Teixeira”, ex-autarca e ilustre cidadão da freguesia de Celeirós do Douro, à obra agora inaugurada.

Esta intervenção surge no âmbito da requalificação da Estrada Municipal 323 Sabrosa-Pinhão, que dota recentemente “uma das principais portas de entrada no Alto-Douro-Vinhateiro” de maior segurança e comodidade para os seus usuários.

É de salientar que a Rotunda agora inaugurada contempla um lagar de vinho e uma prensa em alusão direta ao vinho e ao Douro, onde Celeirós do Douro se destaca pela sua história e tradição vitivinícola. É alias nesta aldeia que se realiza o evento “Lagaradas Tradicionais”, que atrai há muitos anos vários entusiastas e turistas a Celeirós para uma das mais icónicas festas temáticas do douro.