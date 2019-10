Inaugurada obra de reabilitação da Avenida Conselheiro Alpoim em Mesão Frio

No último domingo, dia 20 de outubro, foi inaugurada a obra de reabilitação do espaço público da Avenida Conselheiro José Maria Alpoim e envolvente, que dá agora novo rosto à ‘sala de visitas’ de Mesão Frio. A cerimónia foi dirigida pelo presidente do município, Alberto Pereira, na presença dos presidentes das Juntas de Freguesia e da Assembleia Municipal, demais individualidades do concelho, partes envolvidas na execução do projeto e população em geral.

O ato de inauguração teve início pelas 15 horas, com os presidentes das Juntas de Freguesia a procederem ao descerramento das placas identificativas das cinco freguesias do concelho, inseridas no piso da avenida. Logo após, foi ativado o ponto de água, junto à pérgula, como ato representativo do momento. Seguiu-se o espetáculo musical, a cargo da banda «Diapasão», que animou o público presente.

Esta obra de reabilitação urbana representa o investimento total efetivo de 176.024,91 euros, tendo sido cofinanciada em 85% por fundos comunitários do Programa Operacional Regional do Norte 2020.