Inaugurada exposição virtual do Parque do Corgo

Foi inaugurada no passado dia 3 de julho, pelas 17:30h, na Agência de Ecologia Urbana de Vila Real, no Bairro dos Ferreiros, a Exposição “Virtual do PARQUE CORGO”.

Marcando assim mais uma etapa da operação “Valorização Ecológica do Corgo”, cofinanciada pelo NORTE 2020, a exposição pretende sensibilizar os visitantes e toda a comunidade para a preservação e conhecimento dos valores faunísticos, florísticos, geológicos e do património existente no Parque Corgo.

Esta exposição, parte integrante do projeto II – “Valorização Ecológica do Corgo – Turismo de Natureza em Vila Real” da referida operação, ficará a funcionar como um ponto de visitação do Parque Corgo, patente ao público, nos dias úteis, das 9:15h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h.

Para além da exposição foi igualmente lançado o Guia Virtual do Parque Corgo, uma aplicação móvel que permite explorar o referido parque de uma forma intuitiva e didática, com informação áudio, arquivo fotográfico e bibliográfico de cada um dos pontos de interesse a visitar, servindo para reconhecimento do património natural existente nos seus percursos.

No final do dia e em colaboração com a Quercus, foi feita uma caminhada pelo Parque Corgo com o tema “Apanhar lixo no parque? Porque não?”. Com esta iniciativa pretendeu-se por em prática a nova aplicação Virtual do Parque Corgo assim como o acompanhamento do roteiro do Parque Corgo, um complemento gráfico de combinação de atrativos naturais e culturais, de promoção e divulgação do património existente.