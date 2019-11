Inauguração da iluminação e Mostra de Presépios marca o arranque da Bila Natal

Vila Real prepara-se para viver os encantos da Bila Natal que, este ano, volta a dar muitos motivos para aproveitar esta época tão particular do ano, principalmente para os mais pequenos.

A inauguração da iluminação de Natal, no dia 29 de novembro, marca o arranque oficial da época natalícia, a que se seguirá, no dia 1 de dezembro, a inauguração da Mostra de Presépios, duas boas razões para uma visita mais prolongada ao centro histórico e ao comércio tradicional. O centro histórico e as rotundas serão ainda engalanados com os trabalhos realizados pelas escolas no âmbito da iniciativa Eco-Natal, que convida os jovens e crianças a darem asas à imaginação dando uma segunda vida a diversos materiais.

Destacam-se também o Mercado e Mostra de Natal, nos fins-de-semana de 13 a 15 e de 20 a 22 de dezembro, respetivamente, e os vários concertos que irão acontecer ao longo de todo o mês, com repertórios alusivos à época natalícia. A animação de rua será também uma constante com atividades dirigidas aos mais pequenos e muita música e boa disposição.

O ano novo voltará a ser recebido em clima de grande festa na Praça do Município, onde são esperadas milhares de pessoas para assistirem à boa disposição do grupo Sons do Minho e ao fogo-de-artifício, a que se seguirá a atuação da Banda Índice, numa noite que será aquecida pelo tradicional madeiro de ano novo e que não tem hora para terminar.