IMT de Vila Real ‘inoperacional’ desde dia 23 de dezembro

Desde dia 23 de dezembro, devido a uma avaria do sistema de comunicações, o serviço de atendimento ao público da Delegação Distrital de Vila Real do IMT está limitado à prestação de informações, não sendo, por conseguinte, possível o registo de processos. Por essa razão, o IMT sugeriu, em comunicado, que os utentes desse serviço se dirijam às delegações do IMT mais próximas ou aos espaços do cidadão relativamente aos serviços protocolados.

Carlos Gomes, um dos utentes que se dirigiu à delegação vila-realense hoje, para a obtenção de determinados documentos, defendeu que se “confrontou com uma situação desagradável”. “O sistema informático não está a funcionar desde o dia 23 de dezembro, os funcionários desunham-se a tentar dar satisfação possível, mas não conseguem fazer milagres porque estão dependentes de uma decisão central”, explicou, acrescentado que esta situação vai provocar muitos atrasos nos processos.

Na sua página da Internet, o IMT informou os utentes sobre a problemática e pediu desculpa pelo incómodo, sem esclarecer em que dia é que os serviços voltam à normalidade.