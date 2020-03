Implementado Plano de Contingência e feiras suspensas em Murça

O Município de Murça implementou o Plano de Contingência para a Prevenção de Transmissão da Infeção Humana pelo Coronavírus – Covid-19 em todos os serviços e espaços públicos.

Na sequência do número crescente de casos confirmados por Coronavírus (COVID-19) no nosso País e em particular na Região Norte, informa-se toda a população que a Câmara Municipal de Murça, como medida preventiva e acautelando a saúde pública, decidiu proceder a partir do dia 11 de março e por tempo indeterminado, ao encerramento das Piscinas Municipais, Biblioteca Municipal, Auditório Municipal, Pavilhão Gimnodesportivo Municipal e Estádio Municipal.

Durante o período de encerramento, os referidos equipamentos públicos/desportivos serão alvo de uma profunda ação de limpeza e higienização.

As habituais feiras dos dias 13 e 28 de cada mês, estão também suspensas a partir desta data, por tempo indeterminado.