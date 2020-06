Imagem da Senhora da Pena vai acompanhar 5ª Força Nacional Destacada para o Afeganistão

Na sexta-feira passada, dia 26 de junho, a 5ª Força Nacional Destacada para o Teatro de Operações do Afeganistão, recebeu a Imagem da Nossa Senhora da Pena, que irá acompanhar os Militares Portugueses durante toda a Missão, de agosto de 2020 a fevereiro de 2021.

Foi numa cerimónia, na Capela da Sra. da Pena, na União de Freguesia de Mouçós e Lamares, Vila Real, na qual estiveram presentes o Presidente da Junta da Freguesia, Hélder Afonso, e o pároco, Padre Márcio Martins, que entregou ao Comandante da 5FND/QRF/RS, Major de Infantaria Daniel Gomes, a referida Imagem.

A 5FND/RS para o Teatro de Operações do Afeganistão está a ser preparada, desde dezembro de 2019, no Regimento de Infantaria Nº13, em Vila Real, e é constituida por 170 militares oriundos do RI13 e de outras Unidades do Exército Português.

A Cerimónia de Bênção da Imagem será presidida pelo capelão do RI13, Padre António Joaquim, e acontecerá na próxima quinta-feira, dia 2 de julho, na Capela desta Unidade dos Infantes do Marão.