No próximo dia 2 de setembro corre-se a III Meia Maratona de Vila Real, uma iniciativa da Associação de Atletismo, em coorganização com a Câmara Municipal, sendo promovida pela EXCELLUS Lda.

Trata-se de uma prova única pelas características do território, o que a torna muito exigente em termos técnicos mas que, simultaneamente, lhe confere um fator diferenciador e um atrativo acrescido quando comparada com outras competições do género que se realizam no país. Refira-se que no ano 2017 o percurso sofreu algumas alterações fruto das sugestões apresentadas pelos atletas, contributos fundamentais para melhorar a prova e garantir que esta Meia Maratona de Vila Real veio para ficar.

A prova inicia-se às 10h00 e terá um percurso com 21,097 km, com partida e chegada na Praça do Município de Vila Real. A edição deste ano traz uma novidade com a realização da Mini Maratona, que terá uma extensão de 7 km. À semelhança das edições anteriores haverá também uma Caminhada com 5 km de extensão, cujo valor das inscrições reverterá a favor da Ala Pediátrica do Hospital de Vila Real.

A inscrição para as provas Mini e Meia Maratona é única, ficando os atletas, por defeito, inscritos na prova mais longa. Os Atletas inscritos na Meia Maratona podem, a qualquer momento, mesmo no decorrer da prova, decidir realizar apenas o percurso da Mini Maratona sem que haja necessidade de comunicação da decisão. Aos 7 Km, passando na partida/meta, o Atleta decide se corta a meta e se classifica na Mini Maratona ou se continua e se classifica na Meia Maratona.

O atleta Vila-realense Carlos Valente volta a apadrinhar esta terceira edição da Meia Maratona de Vila Real que contará igualmente com a participação de outros atletas reconhecidos no panorama nacional.

As inscrições podem ser efetuadas online através do site www.meiamaratonavr.pt, até ao próximo dia 31 de agosto.

