Realizou-se sábado pelas 17,30 horas o III Encontro de Coros, no Claustro do Palácio dos Condes de Amarante. Presentes o ANTROL VocALFA de Guimarães, dirigido pelo maestro José Manuel Pinheiro, o CHORAL POLIPHONICO de Coimbra, sob a batuta do maestro Paulo Martins Moniz e o CORAL DA CIDADE DE VILA REAL, sob a orientação do maestro Adérito Silveira.

