III Convenção de Fitness, Desporto, Saúde e Bem-estar levou 4500 pessoas até ao pavilhão dos desportos

Decorreu, no fim-de-semana de 14 e 15 de abril, a III Convenção de Fitness, Desporto, Saúde e Bem-estar, uma iniciativa do Município de Vila Real que levou até ao Pavilhão dos Desportos cerca de 4500 pessoas, entre público e participantes. Depois do sucesso alcançado nas duas primeiras edições, o Município de Vila Real continua a apostar neste evento de grande dimensão que, ano após ano, se vem afirmando como uma aposta acertada da autarquia, que está sempre atenta às novas dinâmicas de massas relacionadas com a atividade física e o desporto em geral.

A III Convenção Vila Real Fitness, Desporto e Bem-estar foi preparada, à semelhança das edições anteriores, em estreita colaboração com as academias e os ginásios do concelho de Vila Real, sendo uma oportunidade única para estes apresentarem as últimas tendências do mundo do fitness e mostrarem ao público e aos praticantes aquilo que os diferencia. Ao longo destes dois dias o fitness, em sentido lato, foi uma das vertentes em evidência, através da realização de várias atividades físicas, como pump, bodyjump, cycling e step, do pilates ao body&soul, da dança contemporânea ao burlesco e bachata e de diversas palestras temáticas, nas quais foram debatidos temas como a nutrição, o coaching e PNL e a performance desportiva.

No sábado à noite, realizou-se a Gala Fitness, que levou ao Pavilhão dos Desportos cerca de 600 participantes e 1500 espectadores, que esgotaram as bancadas e todos os locais possíveis do pavilhão, marcando, assim, o ponto alto de um fim-de-semana onde o difícil foi escolher entre as inúmeras atividades a decorrer, quase ininterruptamente. A III Convenção de Fitness, encerrou, no domingo, com a mega aula de zumba.