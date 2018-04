Nos dias 20 e 21 de abril, irá decorrer, na Aula Magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o II Encontro da Rede de Bibliotecas de Vila Real. Reinventar a escola, preparar a mudança, foi o tema escolhido para a presente edição, que volta a contar com o apoio do Município de Vila Real.

O II Encontro da Rede de Bibliotecas de Vila Real destina-se, essencialmente, a docentes dos vários níveis de ensino, apresentando-se como um espaço privilegiado de partilha e contributo para a reflexão sobre a escola que urge reinventar. Ao longo de dois dias serão apresentadas várias conferências e workshops que servirão para lançar o debate entre todos os presentes e propiciar a reflexão nomeadamente sobre o papel da escola e das bibliotecas na aquisição das competências e dos saberes adequados ao perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Proporcionará, ainda, a professores e educadores oportunidades de formação em torno da temática da promoção da leitura e das literacias numa vertente transversal, facultando o contacto com experiências inovadoras no que diz respeito a novas formas de abordar a leitura/promoção da leitura e desenvolvimento de literacias e do pensamento crítico.

A Equipa Coordenadora da Rede de Bibliotecas de Vila Real, responsável pela organização deste Encontro, acredita que “a discussão em curso, no país e no espaço da União Europeia, sobre o emagrecimento dos currículos, a partir da definição das Aprendizagens Essenciais das diferentes disciplinas, sobre o referencial de áreas de competência-base, estabelecido pelo Perfil dos alunos à saída do ensino obrigatório, e sobre a gestão e integração curricular no desenvolvimento das aprendizagens, propiciada pela pilotagem do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, é reveladora desta lógica de mudança que se (nos) impõe.”.

As inscrições decorrem até ao próximo dia 15 de abril, através do link www.cm-vilareal.pt/conferencia

