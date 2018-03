Igreja das Chagas acolhe Concerto de Páscoa na terça à noite

Na próxima terça-feira, 27 de março, a Igreja das Chagas, em Lamego, regressa às grandes noites culturais com a apresentação do espetáculo musical “Requiem de John Rutter”, pelo “Coro Musicam Sacram”. Mais uma vez, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego enriquece a oferta cultural da Semana Santa, oferecendo à comunidade um Concerto de Páscoa com a marca de qualidade do coro fundado no Colégio de Música de Fiães e cuja atuação será acompanhada pelo “Quinteto Vocal Gaudium Vocis”. A entrada é livre.

Parceiro institucional na organização de um dos eventos mais significativos e imponentes do concelho – a Quaresma e Solenidades da Semana Santa-, a Misericórdia de Lamego une-se, deste modo, a um dos momentos de grande vivência comunitária desta cidade. O “Coro Musicam Sacram” é formado por cerca de 16 elementos, distribuídos por vários naipes corais, conhecedores de teoria musical e de formação vocal. Na apresentação ao público, a partir das 21 horas, estará o “Quinteto Vocal Gaudium Vocis”, acompanhado por órgão, cordas, flauta e percussão.

Tradição multissecular que conserva o sentido original das celebrações da Paixão, da Morte e da Ressurreição de Jesus Cristo, a Semana Santa de Lamego é um momento alto da vida religiosa local. Como é tradição, os mesários, trajados a rigor com as “opas” típicas da Misericórdia de Lamego vão participar, na Sexta-Feira Santa, na Procissão do Senhor Morto, presidida por D. António Couto, Bispo da Diocese de Lamego. É a mais solene e comovente de todas as procissões, levando pelas ruas da cidade o esquife do Senhor Morto. O percurso noturno terá início na Igreja das Chagas. No dia anterior, esta irmandade também participará na Procissão das Sete Bandeiras – Sete Tribunais que também parte da Igreja das Chagas.