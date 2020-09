Idoso detido em Vila Pouca de Aguiar por posse de arma proibida

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, deteve no dia 23 de setembro um homem de 83 anos por posse de arma proibida, no concelho de Vila Pouca de Aguiar.

No decurso de uma investigação por crime de furto de castanheiros de um viveiro, ocorrido em novembro de 2019, os militares da Guarda realizaram três buscas, uma domiciliária, uma em armazém e outra em veículo, onde foi possível apreender o seguinte material: 21 castanheiros já plantados; uma arma de caça; um revólver; 104 munições.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Pouca de Aguiar.

Esta ação contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Vila Pouca de Aguiar.