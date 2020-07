Identificado suspeito de atear incêndio florestal em Vilar de Perdizes

O Comando Territorial de Vila Real, através Posto Territorial de Montalegre, ontem, dia 21 de julho, identificou um homem de 55 anos, suspeito de provocar um incêndio florestal, na localidade de Vilar Perdizes, concelho de Montalegre.

O homem encontrava-se a efetuar trabalhos de construção, com uso de uma rebarbadora, que terá provocado o incêndio.

Depois de ter sido dado o alerta de incêndio, os militares da Guarda deslocaram-se ao ponto de início do incêndio, para apurar as possíveis causas, tendo localizado o suspeito que informou do sucedido.

A Guarda Nacional Republicana alerta para que se evitem comportamentos de risco nos espaços florestais e agrícolas e, em caso de incêndio, ligue de imediato para o 112, transmitindo de forma sucinta e precisa a localização, a dimensão estimada e a forma de acesso mais rápida ao local.

O suspeito foi identificado e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Montalegre.