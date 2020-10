Identificado caso de Covid-19 na Unidade de Cuidados Continuados de Alijó

Foi identificado um caso de Covid-19 na Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa da Misericórdia de Alijó. A informação foi comunicada pelo vice-provedor da instituição, através do Facebook. “Cabe-nos hoje informar que, infelizmente, foi identificado um caso positivo COVID-19 na Santa Casa da Misericórdia de Alijó”.

Trata-se de uma senhora enfermeira a exercer funções na Unidade de Cuidados Continuados Integrados e que já se encontra a cumprir as determinações das Autoridades de Saúde. “Sabemos que a situação atual do país e, em particular, do nosso concelho causa algum desconforto e apreensão, mas o trabalho da Misericórdia é minimizar o risco e assegurar o bem-estar de todos”, acrescentou.

“Assim, e de forma a tranquilizar a família Misericórdia”, a instituição decidiu que todos os utentes e funcionários da UCCI vão ser testados.

“Consideramos que a evolução epidemiológica e o consequente aumento do número de casos positivos seriam inevitáveis. Estamos conscientes da realidade. Agora, e mais do que nunca, unimos esforços, seguimos confiantes e fortes nesta luta que é de todos”, concluiu.