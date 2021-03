Identificadas 80 pessoas por incumprimento às medidas COVID-19 em Chaves

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Destacamento Territorial de Chaves, ontem, dia 7 de março, identificou 80 pessoas, com idades compreendidas entre os 16 e os 77 anos, por incumprimento das medidas vigentes para a contenção da pandemia COVID-19, em especial do dever geral de recolhimento domiciliário, nos concelhos de Chaves, Valpaços e Montalegre.

No decorrer de diversas ações de patrulhamento e de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram 80 pessoas que se encontravam na via pública em incumprimento das medidas impostas pelo Estado de Emergência, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação, destacando-se as seguintes situações:

· 54 cidadãos identificados por se encontrarem a passear no Parque Nacional da Peneda-Gerês, fora da área e concelho de residência;

· 12 pessoas foram identificadas numa praia fluvial por violação da limitação de circulação entre concelhos;

· 14 infrações por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, sem motivo justificativo para tal.

A Guarda continua o seu esforço de atuação tendo em vista garantir que a população cumpre os normativos legais atualmente regulamentados para Estado de Emergência, em especial o dever geral de recolhimento domiciliário, bem como o dever de confinamento obrigatório e outras medidas aplicáveis para a contenção da epidemia e redução do risco de contágio da doença COVID-19, sendo o patrulhamento orientado para os locais e espaços públicos de maior circulação e propícios ao ajuntamento de pessoas.