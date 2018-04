Ícones de Vila Real recebem distinção “Portugal Cinco Estrelas”

No passado dia 12 de abril decorreu a gala de entrega dos prémios “Portugal 5 Estrelas” 2018, em que a região de Vila Real foi amplamente reconhecida.

Com a atribuição deste prémio que contou com a participação de 205.895 consumidores, os vencedores Portugal Cinco Estrelas no Distrito de Vila Real passam a integrar um conjunto restrito de referências que se destacam pela excelência e elevado nível de satisfação junto dos consumidores, contribuindo para a promoção do Distrito em particular e do país em geral.

O Distrito de Vila Real foi, em 2018, distinguido com 5 ícones de interesse nacional, nomeadamente: Artesanato – Barro Preto De Bisalhães; Produtos Naturais – Castanha De Trás Os Montes; Museus – Museu Do Douro; Recursos Naturais – Xisto; Reservas | Paisagens | Barragens – Parque Nacional Da Peneda-Gerês.

“Portugal Cinco Estrelas” é um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que produtos, serviços e marcas de origem portuguesa conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação as 5 principais variáveis que influenciam a decisão de compra dos consumidores. Desta forma, pretende dar-se visibilidade a estas marcas, que pela sua tipologia se caraterizam por oferecer um serviço de grande proximidade, tão valorizado por todos.

Através de um inquérito nacional, com nomeações diretas pela população, são identificados os ícones nacionais mais relevantes para os portugueses, ao nível de elementos culturais, recursos naturais, monumentos e património, aldeias, vilas e cidades, gastronomia e produtos naturais e típicos do nosso país. Por outro lado, as empresas podem candidatar as suas marcas, produtos e serviços, submetendo-os a uma avaliação através de uma metodologia completa e rigorosa. No distrito de Vila Real, 3 empresas foram também reconhecidas com o galardão “Portugal Cinco Estrelas”.