A Iberdrola anunciou o inicio do desvio do rio Tâmega, para a construção da barragem do Alto Tâmega, através de um túnel que entrou em funcionamento a dia 10 de outubro de 2018.

Os trabalhos de escavação, que tiveram inicio em maio de 2017, deram origem a um túnel, com um comprimento de 250 metros e um diâmetro de 7 metros, que irá funcionar até à finalização das obras e inicio do enchimento da albufeira do Alto Tâmega, que está prevista para o 2º semestre de 2021.

“Esta é uma fase fundamental do projeto, da qual dependem os avanços do trabalho da barragem e da central hidroelétrica em toda a zona do leito do rio”, declarou a empresa, em comunicado.

No final dos trabalhos, em 2021, a barragem terá uma altura de 106,5 metros e, ao lado da mesma, haverá uma central com uma potência total de 160 MW.

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega consiste na construção de 3 barragens (Alto Tâmega, Daivões e Gouvães) e terá com uma potência instalada de 1.158 MW e uma produção anual estimada de 1.766 GWh.

Deixe o seu Comentário

Comentário