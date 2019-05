I Festival de Stand-up Comedy: Raminhos, Nilton e Rui Xará fazem comédia em Chaves

António Raminhos, Nilton e Rui Xará são os três humoristas do I Festival de Stand Up Comedy de Chaves, de 17 a 19 de maio. Serão três dias de puro divertimento com nomes que dispensam apresentações e prometem muita animação no Auditório do Centro Cultural.

Dia 17 (sexta-feira) sobe ao palco Rui Xará e 3 open mics. No dia seguinte, (sábado) é Nilton que dá espetáculo. Ambas as atuações estão agendados para as 21h30. No domingo, dia 19, pelas 16h00, António Raminhos encerra este festival de humor.

Um elenco de luxo que não vai querer perder! Os bilhetes estão à venda na Ponte Romana (ONZE), Academia de Artes de Chaves e Ticketline. A iniciativa é organizada pela Fai, com o apoio do Município de Chaves.