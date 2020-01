Hugo Sousa traz espetáculo “Fora de Contexto” a Vila Real

No próximo dia 6 de fevereiro, no âmbito da sua tour, o comediante Hugo Sousa estará em Vila Real, na Aula Magna da UTAD, para apresentar o seu solo de stand-up comedy “Fora do Contexto”.

Depois do sucesso da última tour, “Maturado”, o comediante regressa aos palcos com o seu humor de observação e muito storytelling. Segundo o mesmo, “toda a gente se depara com situações caricatas, mal-entendidos e embaraços, porque alguém está Fora do Contexto… Assim é esta tour, uma viagem por esses momentos”.

Em 2019, o comediante percorreu diversas salas do país e esgotou vários espetáculos. Para 2020, Hugo Sousa tem já novas datas marcadas. Dia 25 de Janeiro vai estar em Vila Nova de Gaia, seguindo-se Póvoa de Varzim, dia 31. Já em Fevereiro, “Fora do Contexto”, passa por Paços de Ferreira dia 1 e Almeirim dia 7.

O espetáculo, em Vila Real, está marcado para as 22h. Os bilhetes já estão à venda na Ticketline e custam entre 12 a 16 euros.