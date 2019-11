Hotel MiraCorgo promove 3ª edição de “Fridays of Excellence”

Integrado na missão que o Hotel MiraCorgo tem vindo a desenvolver, nasceu o projeto “Fridays of Excellence”. Depois do sucesso das últimas edições, a terceira edição está agendada para dia 8 de novembro, em que terá como produtor convidado Jorge Coutinho, diretor e Enólogo dos vinhos “Alta Pontuação”.

Assim se dará início a uma viagem de sabores entre os néctares “Alta Pontuação”, em harmonização com a sugestão da Chef Olívia Rolo. Respeitando os sabores com tradição, as provas serão devidamente comentadas pelo enólogo Jorge Coutinho.

Os One Night Band, composta por um trio simpático, serão os responsáveis que ao longo do evento irão lançar umas notas de Jazz, Bossa Nova, Blues e Samba.

Inscrições Limitadas, com reservas até 5 de novembro. Parte da receita reverte a favor da Nica Joaninha, uma jovem vila-realense com uma doença rara.

Reservas através dos contactos: reservas@hotelmiracorgo.com e 259 325 001. Mais informações no sítio do evento.

Vídeo resumo da primeira edição:

Ementa: