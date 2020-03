Hotel de Ribeira de Pena vai disponibilizar alojamento a profissionais de saúde

O Pena Park Hotel, um complexo turístico em Ribeira de Pena, vai disponibilizar alojamento e cuidados adequados, sem qualquer custo, a profissionais de saúde, forças de autoridade, trabalhadores de serviços públicos essenciais e bombeiros que necessitem de distanciamento social das suas famílias ou isolamento profilático, decorrente do seu exercício profissional.

A direção do hotel entende que é sua missão contribuir de todas as formas ao seu alcance para o esforço colectivo e responsabilidade social que se impõem na situação atual que se vive em Portugal e no mundo resultante do COVID19.

Esta medida será mantida enquanto for possível, com vista a apoiar os profissionais que por estarem em situação de risco durante as suas funções necessitam de alojamento alternativo para que possam descansar sem colocar em risco os seus familiares e amigos.

A sua localização privilegiada, em Ribeira de Pena, fora dos centros urbanos mas a escassos metros da A7, de Vila Real ou de Guimarães e a pouco mais de Braga e Porto, assim como a sua capacidade constituem um bom ponto de referência para salvaguardar os próprios e terceiros.