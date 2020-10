Hospital de Vila Real: rastreios realizados após casos de Covid-19 deram negativo

Estão, neste momento, concluídos os rastreios a profissionais de saúde e utentes do serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD). Dos 248 testes realizados, 243 deram resultado negativo, mantendo-se o número de casos positivos em quatro profissionais de saúde (dois enfermeiros e dois assistentes operacionais) e um utente.

Desde o início da pandemia que o CHTMAD instituiu um conjunto de medidas preventivas da infeção por Covid-19, incluindo a realização sistemática de testes de diagnóstico aos doentes.

Após a identificação de um caso positivo de infeção, no Serviço de Medicina Interna, na Unidade de Vila Real, o CHTMAD acionou as medidas de contenção previstas no seu Plano de Contingência e rastreou todos os profissionais do Serviço e todos os doentes internados, reforçando simultaneamente as medidas de higiene e segurança.

O Serviço de Medicina Interna e o Laboratório de Patologia Clínica responderam adequadamente às necessidades do Centro Hospitalar, seguindo o plano definido e assegurando a normal prestação de cuidados, garantindo o normal funcionamento da Unidade Hospitalar de Vila Real.

O Centro Hospitalar reforça que implementa todas as medidas de segurança para profissionais e para utentes, reforçando a importância de os doentes manterem os seus agendamentos.

Sabendo que vivemos tempos exigentes, o Conselho de Administração reconhece e agradece o esforço, dedicação, espirito de missão e a entrega no cuidar do outro a todos profissionais de saúde do CHTMAD, que têm demonstrado uma capacidade, responsabilidade e altruísmo ímpares na concretização de planos e na resolução de situações que diariamente se apresentam no combate a esta pandemia.