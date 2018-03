Hospital de Lamego retoma realização de cirurgia oftalmológica com técnica inovadora para cataratas

A Unidade Hospitalar de Lamego retomou, no início deste mês, a realização da cirurgia oftalmológica com tecnologia inovadora que permite efetuar intervenções às cataratas mais seguras, precisas e com recuperação mais célere para o utente no pós-operatório.

Esta tecnologia inovadora denominada “Femtocatarata”, privilegia a componente de ambulatório, aumentando a precisão da cirurgia e diminuindo o impacto do pós-operatório no utente.

O Serviço de Oftalmologia do CHTMAD realiza, por ano, cerca de 3.000 mil intervenções cirúrgicas às cataratas.

Com a alocação de mais recursos humanos nesta especialidade, foi possível o retomar desta nova técnica que vai possibilitar o aumento do número de intervenções, garantindo mais conforto e eficácia aos utentes intervencionados.

