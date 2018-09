O novo Hospital da Luz Vila Real abriu hoje ao público. Localizado no centro da cidade, junto à Câmara Municipal e ao Tribunal, esta nova unidade da rede Hospital da Luz assegura maior conforto e melhor acessibilidade a todos os que queiram recorrer aos cuidados de saúde aí prestados.

O Hospital abriu com atendimento médico de segunda a sábado – das 8h às 20h, nos dias de semana, e das 8h às 13h, ao sábado –, consultas e exames de diversas especialidades (incluindo medicina dentária), análises clínicas e meios de diagnóstico com equipamentos e tecnologia de última geração.

Em breve o hospital terá também serviço de internamento, atendimento urgente 24 horas por dia e 365 dias no ano, maternidade e cirurgia, além de um centro de imagiologia completo, que permitirá realizar todos os exames complementares de diagnóstico.

Com mais espaço, incluindo parque de estacionamento gratuito para clientes, e com a qualidade arquitetónica que caracteriza a rede Hospital da Luz, as instalações deste novo hospital do Grupo Luz Saúde permitem ampliar a oferta de cuidados e aumentar a sua diferenciação, mantendo sempre o foco na medicina de excelência e na inovação, centradas no doente.