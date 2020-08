Horário dos cemitérios de Lamego regressa ao normal

A Câmara Municipal de Lamego restabeleceu o horário normal de funcionamento dos cemitérios da cidade de Lamego (Cruz Alta e Santa Cruz), de modo a permitir que as pessoas possam visitar os seus entes queridos já falecidos. O alargamento do horário de funcionamento – de segunda a domingo, entre as 9h e as 17 horas – atende à situação estável da pandemia por COVID-19 no concelho de Lamego. Esta decisão pode ser revista a qualquer momento, caso a evolução epidémica assim o aconselhe ou determine.

Para acesso ou permanência nestes locais continua a ser obrigatório o uso de máscara de proteção para segurança dos profissionais e dos visitantes. A juntar a isto, devem ser respeitadas as regras de organização dos espaços, nomeadamente no que diz respeito à lotação e distanciamento físico, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS).