Homícidio em Vila Real: suspeito encontrado morto em Lamego

O suspeito de ter assassinado com várias facadas uma mulher em Vila Real, na Avenida D. Dinis (próximo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição), foi encontrado morto em Lamego, perto da barragem de Bagaúste. Ao que tudo indica, o homem ter-se-á enforcado.

O crime aconteceu ao final da tarde de quinta-feira. Uma mulher, com cerca de 50 anos, foi encontrada morta, pelo filho de 14. O cadáver da mulher, que era cabeleireira, tinha pelo menos dez golpes de arma branca e havia sangue em várias divisões da casa.

Os Bombeiros da Cruz Verde receberam o alerta cerca das 18h40 e quando chegaram ao local depararam-se com o corpo deitado no chão e com indícios de agressão.

Emigrante no Liechtenstein, o principal suspeito tinha viagem de avião marcada para a Suíça esta sexta-feira, mas as autoridades acreditam que, a fugir do país, o suspeito sairia de carro.