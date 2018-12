Homenagem às vitimas do helicóptero do INEM, em Vila Real

Na passada terça-feira, pelas 19 horas, o conselho de administração e vários profissionais do CHTMAD realizaram uma homenagem aos quatro profissionais vítimas do acidente com o helicóptero do INEM, no passado dia 15 de dezembro, em Valongo.

Neste ato solene, foi realizado um minuto de silêncio, após o qual foram lançados quatro balões brancos que o vento, naturalmente, enviou em direção de Macedo de cavaleiros.

“Acreditamos que a missão destes quatro heróis que partiram será recordada para sempre pelos que ficaram. A vida não termina, apenas se transforma, e os verdadeiros heróis ficam na história”, declarou o CHTMAD.

Este ato solene visava agradecer os profissionais pela dedicação e empenho que têm em realizar o seu trabalho para salvar a vida de outrem.

