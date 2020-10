Homenagem ao Padre Parente no Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real

Decorreu, no passado dia 16 de outubro, uma singela inauguração de um novo espaço dedicado ao benemérito do Museu de Arqueologia e Numismática de Vila Real (MANVR) – o Padre João Parente. O “Padre das moedas” como é comumente conhecido, colecionou milhares de numismas, na sua grande maioria romanas e centenas de peças de arqueologia que, gentilmente, doou à Câmara Municipal de Vila Real que, com elas fundou este Museu há já 23 anos.

Assim, a partir de agora passa a estar incluído na visita a este Museu um vídeo, a passar de forma ininterrupta, aonde em cerca de 15 minutos o Padre João conta algumas curiosidades acerca do espólio do próprio Museu e, também, um Totem com a sua biobibliografia e a história do edifício setecentista aonde o MANVR se encontra instalado, a Casa do Caminho de Baixo.