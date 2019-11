Homem atingido com tiro na cabeça em Campo de Jales

Um homem de 60 anos, foi atingido com um tiro de uma arma de caça, em Campo de Jales.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que a vítima foi assistida no local pela equipa da Viatura de Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e posteriormente foi transportada para o Hospital de Vila Real. O sexagenário não corre risco de vida.

A mesma fonte referiu que os militares foram chamados, via 112, para uma ocorrência na aldeia de Campo de Jales, e que, no caminho, a patrulha foi abordada pelo alegado autor do disparo. O suspeito entregou-se de imediato à GNR.

Por envolver uma arma de fogo, a investigação do caso irá transitar para a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.