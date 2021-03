Há três candidatos a Reitor da UTAD. Eleições a 29 de março

Está concluído o prazo de apresentação de candidaturas ao cargo de Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e alto Douro (UTAD).

A comissão eleitoral informou que foram aceites como definitivas três candidaturas. Assim, são candidatos: Emídio Ferreira dos Santos Gomes; Cristiane Derani; Eurico Vasco Ferreira Amorim.

Segue-se, agora, a apresentação dos respetivos planos de ação numa audição pública a decorrer no próximo dia 29 de março, pelas 10 horas, na Aula Magna da UTAD. O ato eleitoral que escolherá o próximo reitor(a) da universidade transmontana decorre no mesmo dia.

O perfil dos candidatos

Emídio Gomes é atualmente vice-reitor da UTAD para a Área de Investigação e Inovação, tendo desempenhado o cargo de presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, de pró-reitor da Universidade do Porto para a Inovação e Relações Empresariais, de presidente da Portus Park, Rede de parques de Ciência e Tecnologia & Incubadoras e, no seu currículo, consta ainda a vice-presidência da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. É natural do Porto e tirou a licenciatura em Engenharia Zootécnica, pela UTAD.

Cristiane Derani, vive em Florianópolis, Santa Catarina, no Brasil, é a primeira mulher a candidatar-se à reitoria da universidade transmontana e tem formação em Direito Ambiental e Económico pela Universidade de São Paulo. Desempenha o cargo de pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, é professora associada de Direito Ambiental, Económico e Internacional da Universidade Federal de Santa Catarina e membro do grupo diretor da rede Cambridge Global Food Security (Universidade de Cambridge).

Vasco Amorim, natural do Porto, é vice-diretor do Departamento de Engenharias da Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD, é membro colaborador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e colabora com o Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI). É licenciado e doutorado em Física, presidente da Comissão de Ética da UTAD e é o líder da bancada parlamentar do PSD na Assembleia Municipal de Vila Real.