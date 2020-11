Há 173 casos ativos de COVID-19 no concelho de Vila Real

Segundo dados do Agrupamento de Centros de Saúde do Douro I – Marão e Douro Norte, há 173 casos ativos de doença por Covid-19 no concelho de Vila Real.

Os dados reportam ao dia de ontem, sendo que, neste momento, 405 pessoas estão em isolamento devido à pandemia.

De referir que o ACES Douro I vai criar um Call Center para acompanhamento dos casos de infeção. Nesse sentido, o ACES e os sete municípios da sua área de intervenção decidiram criar um centro de atendimento, com recursos humanos das autarquias, a fim de facilitar o trabalho dos centros de saúde.