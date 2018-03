Guias Intérpretes e Correios de Turismo visitaram Vila Real  

O Município de Vila Real numa estreita colaboração com a Associação Portuguesa dos Guias-Intérpretes e Correios de Turismo (AGIC), que representa profissionais de informação turística, organizou, nos dias 8 e 9 de março, uma viagem de familiarização, denominada “FanTrip”.

Esta iniciativa foi a primeira do género a ser realizada no nosso território, e com ela o Município pretendeu dar a conhecer as múltiplas valências e temáticas extraordinárias de um património territorial absolutamente singular, exclusivo e onde ainda há tanto por descobrir. Os locais visitados foram criteriosamente escolhidos com vista a refletirem o potencial turístico deste território no seu todo, desde o património cultural, ao religioso, ao arquitetónico, ao gastronómico, natural e imaterial.

Assim, o Museu da Vila Velha e vista panorâmica envolvente, o Centro Histórico, a Sé e seu Órgão Sinfónico, a Capela Nova, a Igreja de S. Pedro, o Museu de Arqueologia e Numismática e a sua soberba maqueta sobre Panoias, as Escarpas do Corgo, o Jardim da Carreira, o Museu de Geologia da UTAD, o Museu do Som e da Imagem; a Adega de Vila Real; o Santuário de Panoias e o Parque Corgo foram alguns dos pontos de paragem desta FanTrip.

Nestes dois dias de visita a Vila Real esta comitiva composta por 21 Guias-Intérpretes e Correios de Turismo teve ainda a oportunidade de assistir a uma breve demonstração das artes da Olaria e da Latoaria, e de degustar algumas das iguarias da gastronomia vila-realense, nomeadamente a Maronesa – DOP, as Tripas aos Molhos, os Covilhetes, as Cristas de Galo, entre tantas outras.

“O que não se conhece não existe”, esta é a convicção do Presidente do Município de Vila Real, Rui santos, pelo que para o autarca “este é o momento mais que certo para que a cidade e a região prossigam um trabalho de verdadeira expansão no campo do marketing contemporâneo ou, devendo dizer, o oxigénio das cidades que têm um potencial efetivo, mas ausência de reconhecimento do que nela verdadeiramente existe”.

O Município de Vila Real acredita que os profissionais de informação turística que participaram nesta FanTrip levaram de Vila Real o conhecimento de um interior que também merece a sua oportunidade de afirmação, e a vontade de cá voltar no futuro para eles mesmos darem a conhecer alguns dos segredos deste reino maravilhoso que se quer abrir para o mundo.