Uma Guarda Prisional da Cadeia de Santa Cruz do Bispo faleceu, vítima de um acidente com uma arma de fogo, aquando de um treino de tiro.

A vítima, natural de Mesão Frio, que vivia no concelho de Baião, terá sido atingida, acidentalmente, por um colega, quando realizavam exercícios, no campo de tiros de Paços de Ferreira.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) já deplorou o acidente, em comunicado, e a Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias do ocorrido.

