O concelho de Vila Real vai receber, nos próximos meses, mais um investimento do Grupo Luz Saúde, detentor do Hospital da Luz Vila Real, que alavancará, uma vez mais, a criação de emprego na região.

Depois da abertura do Hospital da Luz Vila Real, o Grupo prepara-se agora para criar um Centro de Serviço de Apoio aos Clientes da Rede Hospital da Luz, que funcionará a partir de Vila Real para todo o País, com entrada em funcionamento prevista para maio deste ano.

Na fase inicial serão criados cerca de 50 postos de trabalho, prevendo-se que este investimento da Luz Saúde venha, até ao final de 2020, a criar mais 100 empregos, totalizando 150 novos postos de trabalho.

O recrutamento vai decorrer durante os próximos meses de março e abril, sendo objetivo da Luz Saúde promover sobretudo a empregabilidade de jovens à procura de uma oportunidade na região de Vila Real.

Recorde-se que Vila Real viu abrir, no ano transato, duas unidades hospitalares privadas, com a inauguração do Hospital da Luz Vila Real, localizado no centro da cidade, e do Trofa Saúde Hospital Vila Real, junto ao Nosso Shopping, pelo que o Município de Vila Real se congratula com mais este investimento anunciado pelo Grupo Luz Saúde, reafirmando a intenção de continuar a trabalhar para garantir as melhores oportunidades de trabalho e qualidade de vida para os seus munícipes, atraindo investimento potenciador da criação de emprego não só no concelho como para toda a região.