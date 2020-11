Grémio Literário Vila-Realense vai inaugurar exposição sobre Rui Pires Cabral

O Grémio Literário Vila-Realense vai inaugurar no dia 11 de novembro a exposição “Rui Pires Cabral – Um tradutor que esconde um poeta”, com a curadoria de Elísio Amaral Neves. Para o mesmo dia está agendada a disponibilização do número 73 da Tellus, revista bi-anual dedicada à cultura transmontana e duriense.

O Grémio Literário Vila-Realense é um organismo focado na literatura transmontana e duriense funcionando como um observatório do seu desenvolvimento e um instrumento para a sua promoção, divulgação e estudo. Tem sede no Edifício da Biblioteca Municipal (Rua Madame Brouillard).