O Grande Prémio Nacional 2 é a nova prova de ciclismo, que tem a partida marcada em Chaves e chegada em Faro, contabilizando um total de 738,5 quilómetros. A primeira etapa terá início em Chaves, percorrendo os municípios de Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Régua, Lamego e Castro Daire.

A prova que se realiza, entre 18 e 22 de julho, percorre a maior estrada da Europa dividindo-se em cinco etapas, pretende constituir-se num projeto inovador, que atravessa Portugal, demonstrando que o ciclismo continua a ser uma modalidade bastante apoiada pelos portugueses.

Este é um projeto de Portugal para o mundo, que se apresenta com uma das melhores provas de ciclismo a nível mundial, tendo também como objetivo a promoção da gastronomia, património e natureza com dos 35 concelhos atravessados pela Estrada Nacional 2.

Cândido Barbosa, antigo ciclista profissional é o diretor desportivo da prova, num evento que conta com o alto patrocínio da Presidência da Republica.

Com as melhores equipas nacionais e algumas das melhores equipas europeias, o GPPN2 terá também uma opção para todos, a N2ALL. Esta prova ciclo-desportiva será aberta a todos os amantes de bicicleta, que poderão ter a oportunidade de percorrer as etapas dos profissionais com saída antecipada de duas horas, numa experiência única. Para mais informações e inscrições: https://www.gppn2.pt/inscricoes/