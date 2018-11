A pintora Graça Morais e o poeta e crítico literário Pedro Mexia vão estar na próxima segunda-feira (dia 19 de novembro), pelas 15 horas, em mais uma “Tarde de Agustina” na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), para dialogarem sobre a vida e obra da escritora Agustina Bessa-Luís.

Esta iniciativa, organizada pelo Grupo Ciência e Cultura da Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS) da UTAD, decorre no âmbito da homenagem a Agustina que esta Universidade tem vindo a promover ao longo do ano de 2018. Terá lugar no auditório 1.10 da ECHS, com entrada livre.

Neste tributo, em que os dois intervenientes irão relatar as suas experiências na relação com a homenageada, serão apresentados desenhos de Graça Morais que ilustraram a obra conjunta Metamorfoses, e encontrar-se-á em exposição uma pintura original da mesma.

