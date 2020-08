GNR recuperou motociclo furtado em Ribeira de Pena

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, ontem, dia 19 de agosto, recuperou um motociclo que tinha sido furtado no concelho de Ribeira de Pena.

No âmbito de uma investigação por furto no mês de julho, os militares da Guarda localizaram o veículo no concelho de Vila Pouca de Aguiar. O motociclo, com um valor estimado de cinco mil euros, foi recuperado e devolvido ao legítimo proprietário.

Além disso, um homem de 37 anos foi constituído arguido e os factos remetidos ao

Tribunal Judicial de Vila Pouca de Aguiar.

De salientar que esta ação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Ribeira de

Pena e de Cabeceiras de Basto.