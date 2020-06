GNR recuperou material furtado em Murça

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Murça, no dia 29 de maio, recuperou diverso material furtado no concelho de Murça.

No âmbito de uma investigação por furto no interior de armazém, registada ontem, dia 28 de maio, os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais que permitiram localizar o presumível suspeito, de 22 anos.

Foi recuperado o seguinte material furtado: uma roçadora; uma tesoura; uma serra de ferro; duas chaves de bocas.

O material foi entregue ao proprietário, após reconhecimento. O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Real.