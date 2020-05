GNR recuperou bicicletas furtadas em Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, no dia 27 de maio, recuperou duas bicicletas furtadas, no concelho de Vila Real.

No âmbito de uma investigação que durou cerca de um mês, despoletada por um furto ocorrido no final do mês de abril, foi realizada uma ação policial que levou à recuperação das bicicletas subtraídas, com um valor estimado de 500 euros. Na sequência das diligências de investigação foram identificados três jovens.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Real.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Vila Real.