O Comando Territorial de Vila Real, através da Equipa de Proteção da Natureza e Ambiente do Destacamento Territorial de Chaves, hoje, dia 08 de janeiro, recuperou um Gavião da Europa (Accipiter Nisus), em Chaves.

No seguimento de uma denúncia, por parte de um cidadão, de que se encontrava uma ave debilitada na via pública, os militares deslocaram-se ao local e efetuaram a sua recolha. O animal foi entregue no Centro de Recuperação de Aves Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.