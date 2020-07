GNR recupera ferramentas e máquinas agrícolas furtadas em Mondim de Basto

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, dia 8 de julho, identificou um homem, de 35 anos, no âmbito de um processo por furto qualificado, no concelho de Mondim de Basto.

No âmbito de uma investigação que decorre desde 2019, despoletada por cinco furtos em residência e barracões agrícolas, ocorridos no período compreendido entre dezembro de 2019 e março de 2020, foi dado cumprimento a dois mandados de busca, à residência e veículo do suspeito, que culminou na recuperação de cerca de 40 objetos, nomeadamente ferramentas e máquinas agrícolas, sendo que o material apreendido corresponde a alguns desses furtos.

O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Real.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Mondim de Basto.