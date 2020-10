No dia 05 de outubro, o Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Chaves, recolheu um corço (Capreolus capreolus), encontrado debilitado por populares.

O mesmo foi entregue no CRAS (centro de recuperação de animais selvagens) do Hospital Veterinário da UTAD, aguardando-se a sua recuperação e libertação no habitat natural.