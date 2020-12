O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Chaves, no dia 21 de dezembro, recolheu uma Coruja do Mato (Strix aluco) que se encontrava ferida. A ave foi encontrada por populares, no concelho de Boticas, os quais contataram aquele Núcleo de Proteção Ambiental.

A mesma foi transportada para o Centro de Recuperação de Animais Selvagem (CRAS) da UTAD, a fim de receber tratamento, e posterior libertação no meio natural.