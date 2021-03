GNR recolhe corço ferido após atropelamento em Ribeira de Pena

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Protecção Ambiental, do Destacamento Territorial de Vila Real, no dia 26 de fevereiro de 2021, recebeu denúncia a informar que um corço (Capreolus capreolus) tinha sido atropelado na Localidade de Bragado – Ribeira de Pena e que se encontrava na berma da estrada gravemente ferido.

A EPNA deslocou-se ao local e confirmou a ocorrência, tendo verificado que o corço estava ferido com gravidade nas patas traseiras, pelo que foi transportado de imediato para o Hospital Veterinário da UTAD em Vila Real, a fim de ser recuperado e posteriormente devolvido ao seu habitat natural.