GNR promoveu campanha “Natal a guardar os nossos idosos”

No contexto atual de pandemia COVID-19, e em complemento de todas as ações que vêm sendo desencadeadas por todo o seu dispositivo, a Guarda Nacional Republicana, desenvolveu, entre 18 e 24 de dezembro, uma campanha de acompanhamento dos idosos que vivem sozinhos, não só para diminuir o seu isolamento social, transmitindo uma mensagem de amizade e de esperança, mas sobretudo para os proteger, no âmbito do policiamento de proximidade. A seguir a Viseu, Vila Real é o distrito com mais idosos a passarem o Natal sozinhos, num total de 275.

Nesta quadra natalícia, a Guarda tem reforçado as ações junto dos idosos, sobretudo junto dos mais de 42 mil que, durante a Operação Censos Sénior 2020, foram sinalizados como vivendo sozinhos ou isolados ou sozinhos e isolados, procurando contribuir para a prestação de um necessário apoio social e para a sensibilização face à tendência para os de crimes de burla, que incidem sobretudo sobre a população mais vulnerável, como é o caso dos idosos, através de visitas regulares às suas residências.

Conscientes de que o isolamento é maior este ano, devido às recomendações das autoridades de saúde, e sabendo que cerca de 3 149 idosos iriam passar o natal sozinhos, conforme distribuição abaixo indicada, a GNR, através das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), procurou estar presente, em especial no dia 24 de dezembro, junto daqueles cujo o isolamento é maior nestas últimas semanas e sobretudo na noite de consoada, data em que tradicionalmente se reúnem as famílias.