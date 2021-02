GNR promove operação “Internet Mais Segura 2021”

Visando contribuir para a prevenção de comportamentos de risco inerentes à utilização da Internet, hoje, dia 9 de fevereiro, dia em que se comemora o Dia da Internet Mais Segura, a Guarda Nacional Republicana, em parceria com a Microsoft Portugal, lança a operação “Internet Mais Segura 2021”, que se materializará através de ações de sensibilização digitais que serão direcionadas para a comunidade escolar.

Face à atual conjetura pandémica, a utilização das tecnologias no meio escolar foi determinante para permitir dar continuidade ao ensino não presencial, sendo neste enquadramento especial que a GNR e a Microsoft Portugal se associaram para disponibilizar conteúdos digitais que visam sensibilizar a comunidade escolar, de 9 a 12 de fevereiro, através das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC). Estas ações irão focar-se nas crianças, jovens, encarregados de educação e agentes educativos para questões como o cyberbullying, furto de identidade, privacidade, incorreção das fontes de informação, vírus informáticos e a dependência da internet, na qual destacamos os videojogos, e serão divulgadas através de 892 estabelecimentos de ensino que se associaram a esta iniciativa, sendo previsível alcançar mais de 105 000 alunos.

A GNR aconselha ainda que se tenham alguns cuidados para melhorar a sua privacidade online, destacando as seguintes dicas: Use passwords fortes; Não guarde os seus dados pessoais no navegador da Internet; Não partilhe dados privados nas redes sociais e nos sites de consulta; Mantenha o seu antivírus atualizado; Verifique e controle a dependência de internet junto dos seus familiares e amigos.