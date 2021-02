GNR promove campanha “Phone Off – a conduzir não uses o telemóvel”

A GNR está a promvoer a Campanha de Segurança Rodoviária “Phone off – A conduzir não uses o telemóvel”, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021, que tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do manuseamento do telemóvel durante a condução.

A GNR alerta para alguns dados que são alarmantes e estão associado com o uso do telemóvel, nomeadamente: a utilização do telemóvel, durante a condução, aumenta quatro vezes o risco de ocorrência de acidente de viação; a distração ocorre quando duas tarefas mentais, conduzir e utilizar o telemóvel, são executadas ao mesmo tempo o que provoca lapsos de atenção e erros de avaliação.

Além disso, o uso de aparelhos eletrónicos durante a condução causa dificuldade na interpretação da sinalização e desrespeito das regras de cedência de passagem, designadamente em relação aos peões.